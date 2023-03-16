“Kırım’ın ilhakını tanımıyoruz soydaşlarımızın yanındayız”

DışişleriBakanlığı, Ukrayna'ya bağlı Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadıklarını ve Ukrayna'nın egemenliği ile toprak bütünlüğüne verdikleri desteği teyit ettiklerini bildirdi. Bakanlık, Kırım'ın yasa dışı ilhakının 9'uncu yılı dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Rusya tarafından 9 yıl önce 16 Mart'ta düzenlenen gayrimeşru referandumla, uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatar Türklerinin durumu ülkemiz için her zaman önceliklidir. Türkiye, Kırım Tatar soydaşlarımıza tarihi vatanları Kırım'da, kendi kimliklerini muhafaza ederek, güven ve huzur içinde yaşamalarını teminen destek vermeye devam edecektir."