Kirli hesapları tersine döndü

Siyonist İsrail zihniyetinin "Ortadoğu'yu yeniden şekillendirme" üzerine kurduğu kirli planlar akan kana rağmen hedefine ulaşamadı. İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlattıkları soykırımdan sonra "Haritaları değiştireceğiz, bölgeyi yeniden dizayn edeceğiz" demişti. Uzmanlara göre Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yürüttükleri politikalar nedeniyle bölgede kalıcı krizler bırakıyor ve son yıllarda yaşananlar İsrail ve ABD'yi aslında Ortadoğu'da büyük güç kaybına uğratacak.

SAHADA DENKLER DEĞİŞMEDİ

❱ Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki soykırım sürüyor. Ancak Netanyahu'nun "Tamamen yok edeceğiz" dediği Hamas, hâlâ sahada ve güçlü konumda.

❱ Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinde Esad'ın devrilmesini fırsata çeviren İsrail, bu ülkedeki işgalini yaymaya çalışıyor. Ancak bu noktada da başarıya ulaşamadılar.

❱ İsrail yönetimi Lübnan'a da Hizbullah bahanesiyle yoğun saldırılar düzenliyor. Ancak üst düzey yöneticilerine yönelik suikastlara rağmen Hizbullah hâlâ gücünü koruyor.

❱ ABD ve İsrail'in İran'a dair hedefleri de rejimi yıkmaktı. Ancak 105 gün sonra gelinen noktada Tahran yönetimi hem sahada hem de masada daha güçlendi.

İKİSİNE DE DESTEK YERLERDE

Önümüzdeki aylarda ABD'de ara seçim, İsrail'de ise erken genel seçim gerçekleştirilecek. Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin kasımdaki ara seçimlerde Kongre ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor. İsrail'de de eylül ya da ekim ayında genel seçim olacak. Ülkede yapılan son ankete göre İsrail halkının yüzde 61'i Netanyahu'nun seçim yarışına katılmasını istemiyor. Netanyahu'nun da erken seçimde koltuğunu kaybetmesi bekleniyor ve tarihe Gazze Kasabı olarak geçecek.