Kirli iş birliği belgelendi! YPG-DEAŞ terör örgütleri arasındaki alışveriş kanıtlandı

Daha önce de defalarca kez gündeme gelen, terör örgütü PKK/YPG çatısı altında faaliyet gösteren Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile DEAŞ arasındaki ittifak, bu kez İngiliz basınına konu oldu.

TANIKLAR KONUŞTU

PKK/YPG terör örgütü güdümü altında bulunan Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Hol Kampı'nda tutuklu bulunan DEAŞ mensuplarının, YPG terör üyeleri ile çeşitli anlaşmalar sağladığı ortaya çıkmıştı. SDG tarafından sağlanan anlaşmada, kampta bulunan DEAŞ'lıların üç ay süreyle eğitime tabi tutulmasının ardından eğitimi bitirmeyi takip eden üç yılda SDG bünyesinde faaliyet göstereceği bilgileri kanıtlanmıştı.