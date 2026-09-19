Kirli seçim ittifakı

Yunanistan ile İsrail arasındaki kirli işbirliği sürüyor. İsrail ve Yunanistan'ın ikişer gemi ile Doğu Akdeniz'de ortak donanma tatbikatı düzenlediği açıklandı. Öte yandan Yunanistan'ın İsrail'den satın almak için yaklaşık 3 milyar euroluk anlaşma imzaladığı Aşil Kalkanı silah sistemi hakkındaki tartışmalar parlamentoda da devam ediyor. Yunanistan Komünist Partisi (KKE), İsrail'den tedarik edileceği açıklanan "Aşil Kalkanı" silah sistemlerinin kaynak kodunun hangi ülkenin elinde ve sistemin İsrail'e bağımlılığının ne düzeyde olacağı konusunda hükümetten açıklama istedi. Uzmanlara göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasındaki işbirliği tamamen seçim adımı. İsrail'de gelecek ay seçim var ve Netanyahu'nun oyu anketlerde dipte. Yunanistan da gelecek yıl sandığa gidecek. Uzmanlara göre iki isim de Türkiye karşılığında birleşerek ülkelerindeki milliyetçilerin oylarını almanın peşinde.

İSRAİL'E SURİYE CEVABI

BM Güvenlik Konseyi'nde provokasyona soyunan İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon'a hak ettiği cevap verildi. Danon, İsrail'in Suriye'de işgal ettiği yerler ile Türkiye'nin kontrol altında tuttuğu alanları karşılaştırdı. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Türk güçlerinin Suriye'deki varlığının Şam yönetiminin daveti ve iki ülke arasındaki işbirliği çerçevesinde bulunduğunu vurguladı. Danon gazetecilerin de "Suriye hükümetinin, Türk askeri varlığından rahatsız olmamasını, İsrail'i ise 'işgalci' olarak nitelendirmesini nasıl açıklıyorsunuz?" sorusuna "Hiçbir açıklamam yok" diye karşılık verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör