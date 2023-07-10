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Haberler Dünya Haberleri Kırmızı alarm verildi: Çin’de açık alanda çalışmak artık yasak!
Giriş Tarihi: 10.7.2023 13:20

Kırmızı alarm verildi: Çin’de açık alanda çalışmak artık yasak!

Çin’i etkisi altına alan aşırı sıcaklar, hükümeti harekete geçirdi. Ülkenin Hebei bölgesinde yaşanan aşırı sıcaklar sonrasında açık alanlarda çalışmak tamamen yasaklandı.

AA
Kırmızı alarm verildi: Çin’de açık alanda çalışmak artık yasak!

Çin'in Hebei bölgesinde açık alanda çalışmayı tamamen kısıtlayan en üst seviye uyarı "kırmızı alarm" verildi. Ülkenin çoğu bölgesinde, son günlerde ölümlere de neden olan aşırı sıcaklıklar yaşanıyor. Hebei bölgesinde, açık alanda çalışmayı tamamen kısıtlayan "kırmızı alarm" verildi. Bu kapsamda işverenlerin açık alanda eleman çalıştırmasına izin verilmiyor ve yetkililerin halkı korumak için gerekli önlemleri alması gerekiyor.

Ülkenin kuzeyinde ise aşırı sıcaklar nedeniyle ikinci en yüksek seviyeli uyarı olan "turuncu alarm" verildi. Turuncu alarmda işverenlerin açık alanda çalışmayı mümkün olduğunca kısıtlaması gerekirken, bölgede kuryeler, restoranlar ve perakendeciler çalışmaya devam ediyor. Çin'in başkenti Pekin'de 6 Temmuz'da kırmızı alarm verilmiş, çalışanların açık alanda yaptıkları işleri durdurmaları talep edilmişti.

AŞIRI SICAKLAR DEVAM EDİYOR

Başkent Pekin'de sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrederken, iki kişi sıcaklık çarpmasından hayatını kaybetti. Bazı vatandaşlar sıcaktan korunmak için yer altı sığınaklarına taşındı. Tarım Bakanlığı, aşırı sıcakların pirinç hasadını etkileyebileceğini, mahsulün erken olgunlaşmasını önlemek için tarlaların sulanması gerektiğini açıkladı.

Ülkenin kuzeyinde aşırı sıcak ve kuraklık yaşanırken, güneyi ise sel felaketleriyle mücadele ediyor.

Arama kurtarma ekipleri, Hubei eyaletinde yaşanan toprak kaymasında inşaat alanında kaybolan 7 kişiyi aramaya devam ediyor.

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Kırmızı alarm verildi: Çin’de açık alanda çalışmak artık yasak!
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