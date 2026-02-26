Kırmızı ışıkta beklerken yer yarıldı: İki araç çukura gömüldü
ABD’de işlek bir kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler hayatlarının şokunu yaşadı. Asfalt saniyeler içinde çökerken iki araç açılan dev çukura düştü.
ABD'nin Nebraska eyaletine bağlı Omaha şehrindeki bir kavşakta aniden yol çöktü. Kırmızı ışıkta bekleyen iki araç, açılan çukura düştü.
O anlar güvenlik kameralarına yansırken, çevredekiler duruma müdahale etti. Çukura düşen araçların sürücüleri, güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.
Olayda yaralanan olmazken, bölgeye ulaşan polis ekipleri çukurun genişleme ihtimaline karşı yolu trafiğe kapattı.