Kış Olimpiyatları’nda İsrail’e kırmızı kart

İtalya'nın ev sahipliğinde bu yıl 25'incisi düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları başladı. Olimpiyat meşalesi, Milano caddelerini turlayarak kent merkezine ulaşırken protesto gösterileriyle karşılandı. Milano Devlet Üniversitesi kampüsü önünde toplanan yüzlerce öğrenci ve Filistin destekçisi, pankartlar ve Filistin bayraklarıyla "Özgür Filistin" sloganları atarak olimpiyat meşalesinin geçişi sırasında meşaleler yaktı. Üzerinde "İsrail'e kırmızı kart" yazan dövizler tutan göstericiler; İsrail'in, Filistin ve Filistinlilere yönelik saldırılarından ötürü olimpiyat oyunlarında yer almaması gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE'DEN 8 SPORCU

San Siro Stadı'ndaki açılış törenini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da izledi. Oyunlara 8 sporcu ile katılan milli takım adına törende Türk bayrağını Furkan Akar ve İrem Dursun taşıdı. Oyunlarda 8 sporcuyla mücadele edecek milli takım kafilesinde, kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar, Denis Örs, kayaklı koşuda İrem Dursun, Abdullah Yılmaz, alp disiplininde Ada Hasırcı, Thomas Kaan Önol Lang, kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir yer alıyor.

TEMA: ARMONİ

İnsanları, bölgeleri ve değerleri ortak vizyonda birleştiren bir anlatıyla oluşturulan açılış töreninin teması, "armoni" oldu. Törende, armoninin "farklı olanı bir araya getirmek" manasındaki orijinal anlamından gelen ve İtalya'yı oluşturan kültür, sanat, peyzaj ve toplulukların çeşitliliği yansıtıldı. Yaşayan bir müzeye dönüştürülen sahnede, İtalyan hayal gücü ve yaratıcılığının sembolik kategorilerinden ilham alan karakterlerin görkemli geçit töreni gerçekleştirildi, sanatçılar sahne aldı. 6 disiplinde 116 madalyanın verileceği oyunlara, 92 ülkeyi temsilen 2 bin 900'e yakın sporcu katılacak. Olimpiyat maratonu 22 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.