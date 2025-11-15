Kişisel verileri izleyen Google’a soruşturma

İnternet şirketlerinin kişisel bilgilerimizi istedikleri gibi ele geçirip kendi çıkarları doğrultusunda istedikleri gibi kullanmalarını engellemeye yönelik açılan davalara bir yenisi daha eklendi. Bloomberg'in haberine göre internetin dev arama motoru Google, ABD'de toplu bir dava ile karşı karşıya. Google'a yapay zekâ asistanı Gemini'nin kullanıcıların özel iletişimlerini gizlice izlediği iddiasıyla dava açıldı. Gemini'nin Gmail, Chat ve Meet üzerinde kullanıcıların bilgisi ve onayı olmadan etkinleştirildiği öne sürüldü. California federal mahkemesinde açılan dava dosyasına göre kullanıcılar, Gemini'yi devre dışı bırakabiliyor. Ancak bu oldukça karmaşık bir şekilde oluyor ve kullanıcıların büyük bir kısmı bu detayı bilmiyor. Dolayısıyla kullanıcılar bu adımı atmadıkça Google, "Gmail'de gönderilen ve alınan tüm e-postalar, tüm ek dosyalara, Google Chat yazışmalarına ve Google Meet görüşme kayıtlarına" erişebiliyor.

ALMANYA CEZAYI KESTİ

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), medya kuruluşlarının haber içeriklerini arama sonuçlarında alt sıralara indirdiği iddiasına ilişkin Google hakkında soruşturma açtı. Açıklamada, Google'ın aramalarda yayıncıların internet sitelerine erişimi konusunda adil, makul ve ayrımcı olmayan koşullar uygulayıp uygulamadığının değerlendirileceği kaydedildi. Almanya'da ise arama motoru sıralamasındaki uygunsuzluk nedeniyle Google, açılan iki rekabet davasında toplam 573 milyon euro ödemeye mahkûm edildi.