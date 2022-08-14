Kissinger’ın kâbusu gerçekleşebilir

ESKİ ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, ABD'nin Rusya ve Çin'le savaşın eşiğine geldiğini dile getirdi. Kissenger, gündeme dair The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine açıklamalarda bulundu. ABD'nin kısmen kendi oluşturduğu sorunlardan dolayı Rusya ve Çin'le savaş eşiğine geldiğini belirten Kissinger, "Nasıl biteceği veya nereye varması gerektiği konusunda hiçbir fikre sahip olmadan, kısmen kendi ellerimizle oluşturduğumuz sorunlardan dolayı Rusya ve Çin'le savaş eşiğine geldik" ifadelerini kullandı. Yapılacak tek şeyin, gerilimi daha fazla tırmandırmadan seçenekler yaratmak olduğunu söyleyen Kissenger, bunun için bir amacın olması gerektiğini kaydetti. Kissinger, Ukrayna için çözümün ise; Kırım'ın ve Donbass'ın bir bölümünün Rusya'ya bırakılması olduğunu belirtti. Tayvan meselesinde ABD'nin dikkatli olması gerektiğini belirten eski diplomat, 50 yıldır süren barış politikasının sürdürülmesi tavsiyesinde bulundu. ABD'nin Rusya ve Çin ile aynı anda savaşa tutuşma ihtimaline uluslararası literatürde "Kissinger'ın kabusu" deniliyor.