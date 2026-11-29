Belçika'da Fransızca yayın yapan yayınevleri, yapay zekâ teknolojilerinin yayıncılık sektöründeki hızlı yükselişine karşı insan emeğini korumak amacıyla harekete geçti. Belçika kamu yayıncısı RTBF'nin haberine göre, ülkedeki Fransızca yayınevlerini temsil eden Belçika Yayıncılar Birliği (ADEB), yapay zeka araçlarından yararlanılmadan üretilen kitaplara özel bir sertifika etiketi verilmesini önerdi.

Brüksel'de bir araya gelen sektör temsilcileri, bu etiket sayesinde okurların satın aldıkları eserin tamamen insan yaratıcılığıyla hazırlandığını kolayca anlayabileceğini belirtti. Yayıncılar, dijital araçların yazarlara bireysel yayın imkanı sunmasıyla geleneksel yayıncılığın geri planda kalmasından endişe duyuyor. Toplantıda; yazım ve anlatım denetimi, içerik tutarlılığı, tasarım, dağıtım ve hukuki koruma gibi süreçlerde profesyonel yayınevlerinin üstlendiği kritik rolün görünür kılınması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan ADEB üyeleri, bir kitabın üretim aşamalarında yapay zeka kullanılıp kullanılmadığını tespit etmenin ve etiket standartlarını denetlemenin teknik açıdan ciddi zorluklar barındırdığına da dikkati çekti.

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