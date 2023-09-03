Kıtlık düğümünü Türkiye çözüyor

Türkiye, dünyayı doyuran tahıl koridorunun yeniden faal hale gelmesi için diplomasi trafiğini hızlandırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Fidan burada "Rusya'nın taleplerini daha iyi anlamaya ve karşılamaya çalışan bir süreç var" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de gerçekleştirmesi planlanan görüşmede 17 Temmuz'da askıya alınan Karadeniz tahıl girişimi mevzusunun öncelikli gündem olması bekleniyor. Türkiye, tüm taraflarla istişareyi merkeze alarak BM ile bir öneri paketi hazırladı.SABAH'ın edindiği bilgiye göre bu pakette satılan gıda ürününün parasının tahsil edilebilmesi için Rus Agrobank'ın SWİFT sistemine dahil edilmesi yer alıyor. Rusya'nın somut adım görmek istediği konuların başında ödeme sistemi geliyor. Rus amonyağının da piyasalara sevkinin kolaylaşması için savaş nedeniyle zarar gören boru hatlarının hasar tespitine yönelik çalışmaların başlaması gerekliliği vurgulanıyor. Rus gıda üreticilerinin malvarlıkları üzerindeki blokelerin kaldırılması için müzakerelere başlanması hususu ifade ediliyor. Az gelişmiş ülkelere gidecek tahıla öncelik verilmesi ve Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'de işlenen tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere aktarılmasıyla kıtlık yaşanmasının önüne geçilmesine katkı verilmesi yönündeki proje öne çıkıyor. Öte yandan sigorta sorunlarının aşılması noktasında BM'nin devreye girmesi ve tahıl ürünü taşıyan Rus gemilerinin yaşadığı sorunların çözümü için adımlar atılması gibi maddeler de öneri paketinde yer alıyor.Türkiye ve BM'nin arabuluculuğuyla bir yılda 33 milyon ton tahılın dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan Karadeniz Tahıl Girişimi, Moskova'nın "Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı uygulanmadı" şeklindeki gerekçesiyle askıya alındı. Türkiye, rasyonel politikasıyla girişimin devam etmesi için girişimin sona erdiği 17 Temmuz'dan bu yana çaba harcıyor.