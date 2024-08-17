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Giriş Tarihi: 18.8.2024

Kız kalesi çağlara meydan okuyor

Kız kalesi çağlara meydan okuyor
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün tarihi sembolü sayılan Kız Kalesi, bugüne dek korunan mimarisiyle zamana meydan okuyor. Ortaçağ'da inşa edildiği değerlendirilen Kız Kalesi, Bakü'ye gelen turistlerin ve tarih meraklılarının ziyaret ettiği mekânların başında geliyor. Kız Kalesi'nin, tarih boyunca deniz feneri, rasathane, gözetleme kulesi olduğu yönünde tezler ileri sürülüyor. 1964'ten itibaren müze olarak faaliyet gösteren ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Kız Kalesi, her gün ziyaretçi akınına uğruyor.
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Kız kalesi çağlara meydan okuyor
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