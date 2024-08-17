Kız kalesi çağlara meydan okuyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün tarihi sembolü sayılan Kız Kalesi, bugüne dek korunan mimarisiyle zamana meydan okuyor. Ortaçağ'da inşa edildiği değerlendirilen Kız Kalesi, Bakü'ye gelen turistlerin ve tarih meraklılarının ziyaret ettiği mekânların başında geliyor. Kız Kalesi'nin, tarih boyunca deniz feneri, rasathane, gözetleme kulesi olduğu yönünde tezler ileri sürülüyor. 1964'ten itibaren müze olarak faaliyet gösteren ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Kız Kalesi, her gün ziyaretçi akınına uğruyor.