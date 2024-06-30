Kızılay ambulansına İsrail engeli

İsrail'in Gazze şeridine yakıt girişini engellemesi nedeniyle Türk Kızılay'ının ambulans hizmetinde de aksamalar yaşanmaya başladı. Filistin Kızılay'ının Gazze şeridinde bulunan 18 ambulansı Filistin'deki ambulanslarının yüzde 35'sını temsil ediyor. Filistin Kızılay'ı yaklaşık sekiz gündür Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan günlük benzin payını alamıyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Yardım sevkiyatının durması ve yaşanan yakıt sıkıntısı nedeniyle Filistin Kızılayı'nın ambulans hizmetlerinde yaşadığı sorunları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Türk Kızılay olarak, Gazze halkının yanında olduğumuzu ve her zaman desteğe hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi. Türk Kızılay da yaptığı açıklamada olayı endişeyle takip ettiklerini belirtti.