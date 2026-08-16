Kızılay’dan Gazze’ye protez desteği
Gazze'de çok yönlü insani yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, bölgeye yönelik saldırılarda uzuv kaybı yaşayanlar için Protez-Ortez Destek projesi başlattı. Gazze, dünya genelinde çatışma kaynaklı ampütasyonun en yüksek olduğu bölgelerden birini oluşturuyor. Gazze'de yürütülen projenin ilk yararlanıcısı, 2024 yılında gerçekleşen bir bombardımanda sağ bacağını kaybeden Udey Abu Verde oldu. Diz altı protezi takılan 24 yaşındaki Abu Verde "Protez takılmadan önce hayatım çok zordu. Yürüyemiyordum Türk Kızılay'ın desteği sayesinde yaralanmadan önceki gibi hayatıma devam edeceğim, çok teşekkür ediyorum" dedi. Gazze'de 30 bin kişilik sıcak yemek ihtiyacını karşılayan Kızılay, artan sıcaklıklar ve temiz suya erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle günlük 100 ton temiz su dağıtımına da başladı.