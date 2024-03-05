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Giriş Tarihi: 5.3.2024 10:56

Kızıldeniz geriliminde yeni saldırı: Gemiyi balistik füzeyle vurdular!

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 4 Mart Kızıldeniz Raporu’nu yayımladı. CENTCOM, Husiler tarafından atılan balistik füzenin MSC SKY II gemisine isabet ettiğini, geminin hasar aldığını ancak yola devam ettiğini duyurdu.

DHA
Kızıldeniz geriliminde yeni saldırı: Gemiyi balistik füzeyle vurdular!

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "İran destekli Husi teröristler, 15:50 ve 16:15 arasında Yemen'den Aden Körfezi'ne Liberya bandıralı, İsviçre'ye ait konteyner gemisi M/V MSC SKY II'ye iki adet gemisavar balistik füzesi fırlatmıştır.

Füzelerden biri gemiye isabet ederek hasara yol açtı. İlk raporlar herhangi bir yaralanma olmadığını göstermektedir; gemi yardım talebinde bulunmamış ve yoluna devam etmiştir. Saat 20:00'de CENTCOM kuvvetleri bölgedeki ticari gemilere ve ABD Donanması gemilerine yönelik yakın bir tehdit oluşturan iki gemisavar seyir füzesine karşı meşru müdafaa saldırısı gerçekleştirmiştir. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ticaret gemileri ve ABD Donanması gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirmek amacıyla gerçekleştirilmektedir" denildi.

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Kızıldeniz geriliminde yeni saldırı: Gemiyi balistik füzeyle vurdular!
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