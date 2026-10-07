Kızıldeniz savaşı

Yemen'de hükümet güçlerinin İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla "Fecr el- Yemen (Yemen Şafağı)" operasyonu sürüyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun savaş uçaklarıyla destek verdiği operasyon dün itibariyle Kızıldeniz hattında yoğunlaştı. BBC'nin haberi ve bölgeden gelen iddialara göre Suudiler ve Yemen kuvvetleri Kızıldeniz hattında kontrolü tekrar sağladı.

GÖZLER TAİZ'DE

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışmaların şiddetlendiğini bildirdi. Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde Husilerin kontrolündeki 3 dağı geri aldığını bildirdi. Orduya bağlı Taiz Askeri Bölgesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi. Silahlı kuvvetler ve halk direniş güçlerinin Taiz'in güneyindeki Hayfan bölgesinde El-Menzara, El-Aşarif ve Ziban dağlarının kontrolünü Husilerden geri aldıkları belirtildi.

HAVAALANLARI HEDEFTE

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesindeki Değarir Askeri Kampı ile Abha Uluslararası Havalimanı'na balistik füzelerle saldırı düzenlediklerini öne sürdü. Suudi Arabistan'ın hava sahasının, Mekke ve Medine'deki kutsal bölgeler hariç, Husi güçlerinin askeri operasyon alanı haline geldiğini öne süren Seri, hava yolu şirketlerine uçuşlarını sürdürmemeleri çağrısını yineledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör