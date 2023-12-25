Kızıldeniz’de gerilim tırmanıyor

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), önceki gün Kızıldeniz'de iki ticari gemiye saldırı düzenlendiğini ve Yemenli Husilerin bulunduğu bölgeden fırlatılan 4 İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) düşürüldüğünü kaydatti. CENTCOM, Husilerin kontrolündeki bölgelerden Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası seyir güzergahına iki gemisavar balistik füze fırlatıldığı bildirildi. Açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı 18 Aralık'ta kurulduğu açıklanan "Refah Muhafızı Operasyonu" kapsamında Kızıldeniz'de devriye gezen 58 borda numaralı "USS Laboon" isimli savaş gemisinin, gelen 4 İHA'yı düşürdüğü belirtildi. Norveç bandıralı petrol tankeri "M/V BLAAMANEN"in Husilere ait İHA'nın saldırısından kıl payı kurtulduğu kaydedilen açıklamada, "Hindistan bandıralı, Gabon menşeili M/V SAIBABA" isimli petrol tankerinin İHA ile vurulduğu ancak kimsenin yaralanmadığı bildirildi.Açıklamada, bunların 17 Ekim'den bu yana Husiler tarafından ticari gemilere yönelik 14. ve 15. saldırılar olduğu ifade edildi.