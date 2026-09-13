Kızıldeniz’de Husi krizi

Yedinci ayına giren ABD-İran savaşında belirsizlik sürerken Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırıları bölgedeki gerilimi iyice tırmandırdı. Husilerin Kızıldeniz'deki stratejik öneme sahip noktalardaki ilerleyişi ve Hürmüz'den sonra kritik öneme sahip olan Süveyş Kanalı'na açılan kapı Babülmendep Boğazı'nı ele geçirdiğini açıklamasının ardından bölgedeki güvenlik krizi derinleşti. Harekete geçen Yemen ordusu, Husilere ait hedeflere hava saldırıları düzenledi. Taiz iline bağlı Kızıldeniz kıyısındaki Muha kenti ve çevresinde çok sayıda Husi unsurunun etkisiz hale getirildiğini, askeri araç ve silahların imha edildiğini bildirdi. Dali vilayetinde de Husilere ait mevziler vuruldu.

Yemen hükümetine yakın "Sahil el-Garbi" internet sitesi, hükümet güçlerinin, ülkenin orta kesiminde yer alan Marib vilayetinde Husiler'in düzenlediği geniş çaplı saldırıyı püskürttüğünü kaydetti. Husilerin, çatışmalardan kaçmak amacıyla ülkenin batısındaki Hudeyde ilinden güneydeki Aden kentine doğru göç eden bir aileye ateş açması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Taiz ve Hudeyde illerinin bazı bölgelerinde, hükümet güçleri ile Husiler arasında son günlerde şiddetlenen çatışmalar nedeniyle binlerce aile yerinden edildi. Öte yandan Irak topraklarından fırlatılan insansız hava araçlarının (İHA) Suudi Arabistan'da petrol boru hatlarını hedef almasının ardından Riyad, Doğu-Batı petrol boru hattını geçici olarak kapattı. Saldırı, İran destekli Husi isyancılarının Yemen'de büyük ilerleme kaydetmesinin ardından geldi.

S.ARABİSTAN'DAN 129 HAVA SALDIRISI

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın son 48 saat içinde Taiz, Marib, Hudeyde, Cevf, Sada, Amran ve Hacce kentlerine 129 hava saldırısı düzenlediğini, bu bölgelere Hamis Muşayt ve Taif kentlerindeki askeri üslerden kalkan F-15 ve Typhoon tipi uçaklarla saldırılar gerçekleştirildiğini aktardı. Seri, Yemen halkına yönelik bu saldırıların karşılıksız ve cezasız kalmayacağını savundu.