Kızıldeniz'de savunma ittifakı
Kızıldeniz, Babülmendep Boğazı ve Aden Körfezi'nde deniz güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkenin katılımıyla Çok Uluslu Deniz Savunma İttifakı kuruldu. Türkiye, Suudi Arabistan öncülüğündeki Kızıldeniz Çok Uluslu Deniz Savunma İttifakı'na yönelik destek deklarasyonuna imza attı. Ancak bu bölgeye hemen gemi göndermek anlamına gelmiyor. Türkiye'nin ittifak çerçevesinde bölgeye askeri gemi gönderebilmesi için TBMM'den uluslararası anlaşmanın yasalaştırılması gerekiyor.