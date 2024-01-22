Kızıldeniz’de tansiyon düşmüyor: Husiler, Aden Körfezi’nde ABD gemisini vurdu

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesire Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Husilere bağlı deniz kuvvetlerinin, Aden Körfezi'nde ABD kargo gemisi OCEAN JAZZ'ı gemisavar füzeleriyle hedef aldığını söyledi.

Seri, söz konusu saldırının, Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için gerçekleştirildiğini ifade etti.

"ABD ile İngiltere'nin saldırılarına yanıt mutlaka gelecektir. Herhangi bir yeni saldırı cevapsız ve cezasız kalmayacaktır." diyen Seri, Gazze'deki saldırılar duruncaya ve abluka kaldırılıncaya kadar İsrail'e ait olan ya da İsrail limanlarına giden gemilere engel olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Seri, ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik herhangi bir saldırısına da Kızıldeniz ve Umman Denizi'ndeki tüm tehdit unsurlarını hedef alarak karşılık vereceklerini kaydetti.