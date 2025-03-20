Kızıldeniz’de tansiyon zirvede: Husiler İsrail ve ABD’yi vurdu

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ve Kızıldeniz'deki ABD'nin uçak gemisini hedef aldıklarını bildirdi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Seri, "İşgal altındaki Filistin'in Yafa bölgesindeki İsrail'e ait Ben Gurion Havalimanını 'Filistin-2' tipi hipersonik balistik füze ile hedef aldık ve operasyon başarıyla gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Husilerin ABD'nin saldırılarına karşı koymaya devam ettiğini dile getiren Seri, "Son saatlerde başkent Sana ve diğer bazı kentlerde sivil tesisler ve hedefler saldırıya uğradı." bilgisini paylaştı.

ABD uçak gemisi "USS Harry Truman" ve ona bağlı gemiler dahil Kızıldeniz'deki "düşman savaş gemilerini" hedef aldıklarını da aktaran Seri, "operasyonlarının başarıyla gerçekleştiğini" kaydetti.

Seri, ABD'nin, Yemen'in "Gazze'de işlenen katliamlara yanıt olarak" İsrail'i hedef almasını engelleyemeyeceğini ifade etti.

ABD ve İsrail henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, çarşamba günü, ABD'nin birçok kente düzenlediği hava saldırılarında 7 kadın ile 2 çocuğun yaralandığını duyurmuştu. Daha sonra yapılan başka bir açıklamada da Husiler, hava saldırılarında 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.