Giriş Tarihi: 10.8.2022 17:45

Kızıldeniz'de ticari yük gemisine saldırı! İran donanması müdahale etti AA

İran’a ait bir ticari gemi, Kızıldeniz’de, seyir halinde iken kimliği belirlenemeyen teknelerin saldırısına uğradı. Bunun üzerine yakınlarda bulunan İran donanmasına ait birlikler bölgeye giderek olaya müdahale etti.