Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kızıldeniz'de ticari yük gemisine saldırı! İran donanması müdahale etti
Giriş Tarihi: 10.8.2022 17:45

Kızıldeniz'de ticari yük gemisine saldırı! İran donanması müdahale etti

AA
Kızıldeniz’de ticari yük gemisine saldırı! İran donanması müdahale etti

İran’a ait bir ticari gemi, Kızıldeniz’de, seyir halinde iken kimliği belirlenemeyen teknelerin saldırısına uğradı. Bunun üzerine yakınlarda bulunan İran donanmasına ait birlikler bölgeye giderek olaya müdahale etti.

İran Deniz Kuvvetleri Operasyonlarından Sorumlu Komutan Yardımcısı Amiral Mustafa Taceddini, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, dün gece Kızıldeniz güzergahında saldırıya uğrayan seyir halindeki bir ticari gemiden yardım çağrısı alındığını duyurdu.

İRAN DONANMASI MÜDAHALE ETTİ

Bunun üzerine yakınlarda bulunan İran donanmasına ait birliklerin bölgeye giderek olaya müdahale ettiğini aktaran Taceddini, kimliği belirlenemeyen teknelere "Cameran" muhribinin komutasındaki eskort gemilerinden ateş açıldığını, sonrasında saldırgan teknelerin bölgeden kaçtığını belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kızıldeniz'de ticari yük gemisine saldırı! İran donanması müdahale etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA