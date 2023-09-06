Kızıldeniz’de Türk kadın denizci kurtarıldı

Suudi Arabistan sınır muhafızları, Kızıldeniz'de gemide yaralı bulunan Türk kadın denizciyi kurtardı. Ülkenin resmi haber ajansı SPA'ya göre, Cidde Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi'ne (JMRCC) Kızıldeniz'de bir gemide bulunan Türk vatandaşı denizcinin başından yaralandığı bildirilerek acil tıbbi yardım çağrısı yapıldı. Çağrı üzerine geminin Kızıldeniz'deki yerinin tespit edildiği ve yaralı denizcinin gemiden ekiplerce tahliye edildiği belirtildi. Yaralı Türk vatandaşı kadın denizcinin tedavi edilmek üzere Yenbu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi. Yaralanma olayına ilişkin bilgi verilmedi.