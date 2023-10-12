Kızılhaç Gazze ablukasına tepki yağdırdı! ‘İnsanlar hareket edemiyor’

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, Gazze Şeridi'nin (İsrail tarafından) mühürlendiğini belirterek, "Gazze'de insanlar hareket etmek isteseler dahi edemiyor." vurgusunu yaptı. IFRC Sözcüsü Longa, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yazılı olarak yanıtladı.
IFRC ağının 5 üyesinin çatışmalarda öldürüldüğünü ve bundan üzüntü duyduğunu aktaran Longa, "Bu durum, tüm taraflara sivillere ve sağlık çalışanlarına saygı duymaları ve onları korumaları yönündeki çağrımızın öneminin açık bir hatırlatıcısıdır. Şu anda önceliğimiz bu." ifadelerini kullandı.
Özgür iradesiyle hareket etmek isteyen insanların korunmasını da savunduklarını belirten Longa, "(İsrail-Filistin çatışması) Şu anda sorun Gazze Şeridi'nin mühürlenmiş olmasıdır. Gazze'de insanlar hareket etmek isteseler dahi edemiyor. Bu da taraflara sivilleri koruma çağrısında bulunmak için bir neden daha oluşturuyor." değerlendirmesini yaptı.