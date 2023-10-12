Kızılhaç Gazze ablukasına tepki yağdırdı! ‘İnsanlar hareket edemiyor’

IFRC ağının 5 üyesinin çatışmalarda öldürüldüğünü ve bundan üzüntü duyduğunu aktaran Longa, "Bu durum, tüm taraflara sivillere ve sağlık çalışanlarına saygı duymaları ve onları korumaları yönündeki çağrımızın öneminin açık bir hatırlatıcısıdır. Şu anda önceliğimiz bu." ifadelerini kullandı.