Kızının velayeti için katliam yaptı: 6 ölü
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde bir gençlik merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Lüneburg Emniyet Müdürü Kathrin Schuol, şüphelinin Hannover şehrinde ikamet eden Almanya doğumlu Türk kökenli 45 yaşında bir erkek olduğunu açıkladı. Schuol, saldırının sebebinin failin 3 aylık kızının velayetini alamaması olduğunu belirtti. 3 aylık kızı ve karısı gençlik merkezinde bulunan zanlı, birkaç kez kızının velayetini almak için görüşmede bulundu. Ancak bu görüşmeler babanın lehine sonuçlanmadı. Saldırı gününde de gençlik merkezi yetkilileri ile görüşen ve olumsuz yanıt alan zanlı ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Kızının velayetini alamayan zanlı, gençlik merkezi çalışanlarına ateş etti. Saldırıda 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede öldü. Hayatını kaybeden 2'si erkek 6 kişinin gençlik merkezi çalışanları olduğu kaydedildi. Zanlının daha önceden bazı suçlardan poliste kaydının olduğunu belirten Schuol, 3 kişinin gözaltında olduğu bilgisini verdi.