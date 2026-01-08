KKTC Başbakanı Üstel: "Kıbrıs Türklerinin iradesi yok sayılıyor"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Üstel, "GKRY'nin, Kıbrıs Türk halkının iradesi ve Kıbrıs'ta yaşanan tarihsel gerçekler yok sayılarak, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' sıfatıyla AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenmesi, Kıbrıs meselesinde onlarca yıldır süregelen adaletsizliğin ve çifte standardın en güncel tezahürüdür" ifadesini kullandı.
KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Üstel'in GKRY'nin AB Konseyi Dönem Başkanlığına ilişkin görüşlerine yer verildi.
ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR
Üstel, "GKRY'nin, Kıbrıs Türk halkının iradesi ve Kıbrıs'ta yaşanan tarihsel gerçekler yok sayılarak, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' sıfatıyla AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenmesi, Kıbrıs meselesinde onlarca yıldır süregelen adaletsizliğin ve çifte standardın en güncel tezahürüdür." değerlendirmesinde bulundu.
HAKLARIMIZ GASPEDİLİYOR
Rum liderliğinin 1963'te ortaklık devletinin temelini oluşturan Anayasa'yı tek taraflı biçimde değiştirme girişimleri ve bu doğrultuda Rum paramiliter unsurlar ile EOKA geçmişi bulunan silahlı gruplar eliyle Kıbrıs Türk halkına karşı başlatılan saldırılar sonucunda, Kıbrıs Türklerinin can güvenliği ortadan kaldırılarak devletin kurumsal yapılarından fiilen dışlandığını ve eşit kurucu ortaklık haklarının gasbedildiğini belirten Üstel, şunları kaydetti:
"Bu süreç, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllara yayılan ağır bir haksızlığa maruz bırakılmasının başlangıcı olmuştur. Buna rağmen Rum tarafı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının bağlamı ve ruhu çarpıtılarak, Ada'nın tek meşru idaresiymiş gibi uluslararası alanda muhatap kabul edilmiştir. Kıbrıs Türk halkı ise siyasi, ekonomik ve sosyal izolasyonlarla yok sayılmıştır. Müzakere süreçlerinin başarısız olmasının temel nedeni, Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini kabul etmeyen uzlaşmaz tutumudur."