KKTC Başbakanı Üstel: "Kıbrıs Türklerinin iradesi yok sayılıyor"

RUMLAR ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Üstel, 2004'te Annan Planı'na Kıbrıs Türk halkının açık biçimde "evet" demesine rağmen, Rum tarafının "hayır" oyunun "ödüllendirildiği" vurgulanarak, "GKRY, AB'ye üye yapılırken, Kıbrıs Türk halkı ambargo ve izolasyonlarla cezalandırılmıştır. AB, Kıbrıs Türk halkına verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmemiştir." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR YAKLAŞIMIN BAŞARI ŞANSI YOKTUR"

Son dönemde Rum tarafının, bazı bölgesel ve uluslararası odakların desteğiyle silahlanma faaliyetlerini hızlandırdığının, askeri anlaşmalar ve ittifaklarla güç biriktirdiğinin açıkça görüldüğüne işaret eden Üstel, "Gazimağusa ve Girne'ye yönelik saldırgan söylemler, hedefin doğrudan Kıbrıs Türk halkı olduğunu göstermekte, güneyde yükselen ırkçı ve Türk düşmanı çevreler, Ada'da barış ve istikrarı tehdit etmektedir." yorumunu yaptı.

TÜRKİYE İLE TAM DAYANIŞMA

Üstel, AB'nin sessiz kalmasının ve Rum tarafını siyasi olarak ödüllendirmeye devam etmesinin, Birliğin savunduğunu iddia ettiği hukuk ve adalet ilkeleriyle açık bir çelişki içinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Rum Yönetimi'nin AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenmesi, Kıbrıs Türk halkına yönelik tarihi bir haksızlığın sürdürülmesi anlamına gelmektedir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsü ve güvenliği tartışma konusu yapılamaz. KKTC, ana vatan Türkiye ile tam bir dayanışma içinde, kararlılıkla yoluna devam edecektir. Kıbrıs Türk halkının devletiyle, iradesiyle ve onuruyla var olma hakkı asla göz ardı edilemez."