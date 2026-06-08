KKTC Başbakanı Üstel’den GKRY'ye sert tepki: "Anlaşma adadaki gerçekleri yok sayıyor"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa arasında imzalanan Kuvvetler Statüsü Anlaşması’nın (SOFA) Kıbrıs’taki mevcut gerçekleri ve bölgesel dengeleri göz ardı ettiğini belirterek, Doğu Akdeniz’deki istikrarı olumsuz etkileyeceğini söyledi.
KKTC'den Fransa ile GKRY arasında imzalanan ve Fransız askerlerine belli şartlar altında GKRY'de konuşlanma imkanı tanıyan Kuvvetler Statüsü Anlaşması'na (SOFA) sert tepki geldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, anlaşmanın Kıbrıs Adası'nın mevcut gerçeklerini, uluslararası hukukun temel ilkelerini ve bölgede hassasiyetle korunması gereken dengeleri göz ardı eden son derece yanlış bir adım olduğunu ifade etti.
"KIBRIS TÜRK HALKININ VARLIĞINI YOK SAYAN TEK TARAFLI BİR ANLAYIŞIN ÜRÜNÜ"
Üstel, anlaşmanın adadaki mevcut durumu ve Kıbrıs Türk halkının varlığını yok sayan tek taraflı bir anlayışın ürünü olduğunu belirterek, tarihi, hukuki ve siyasi gerçeklerden kopuk bu yaklaşımın bölgede barışa, istikrara ve güven ortamına herhangi bir katkı sağlamasının mümkün olmadığını kaydetti.
"ADAYI ASKERİ REKABETİN PARÇASI HALİNE GETİRİYOR"
Başbakan Üstel, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in göreve geldiği günden bu yana Rum tarafını yabancı askeri unsurların konuşlanma merkezi haline getirme yönünde sistematik adımlar attığını belirtti. Üstel, "Bu politikalar yalnızca Kıbrıs'ın değil, Doğu Akdeniz'in tamamının güvenliği açısından kaygı verici gelişmelerdir. Ada'yı bir iş birliği ve diyalog zemini olmaktan çıkarıp askeri rekabetin parçası haline getirmeye yönelik bu anlayış, bölgesel gerilimi artırmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır" dedi.