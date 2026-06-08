KKTC Başbakanı Üstel’den GKRY'ye sert tepki: "Anlaşma adadaki gerçekleri yok sayıyor"

Üstel, imzalanan anlaşma ile yabancı askeri personelin adadaki varlığının daha kalıcı hale getirilmesine yönelik hukuki bir zemin oluşturulduğunu ifade ederek, Kıbrıs Adası ile hiçbir tarihi, coğrafi veya siyasi bağı bulunmayan Fransa'nın bölgede askeri varlığını artırmaya yönelik girişimlerinin Doğu Akdeniz'deki hassas dengeleri olumsuz etkileyecek nitelikte olduğunu ifade etti. Açıklamasında Rum yönetiminin İsrail ve Fransa ile geliştirdiği askeri ve stratejik iş birliklerine de değinen Üstel, bu politikaların Kıbrıs'ı barış ve istikrar ekseninden uzaklaştırdığını, bölgedeki kutuplaşmayı derinleştirdiğini belirtti.

"KALICI ÇÖZÜM EGEMEN EŞİTLİK VE EŞİT STATÜDEN GEÇİYOR"

Başbakan Üstel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Mara Angela Holgun Cuellar'ın Ada'daki temaslarını sürdürdüğü ve taraflar arasında diyaloğun teşvik edilmeye çalışıldığı bir dönemde böylesi bir askeri anlaşmanın imzalanmasının yapıcı çabalara hizmet etmediğini ifade etti. KKTC Başbakanı, "Kıbrıs Türk tarafı olarak Ada'da kalıcı bir çözümün, sürdürülebilir istikrarın ve gerçek anlamda barışın ancak iki halkın egemen eşitliği ile iki devletin eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olacağına olan inancımızı bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.





Doğu Akdeniz'deki dengeleri kendi lehine değiştirme amacıyla hareket eden çevrelere de mesaj veren Üstel, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını hedef alan hiçbir girişimin amacına ulaşamayacağını belirtti. Üstel, "Bu tür adımların neden olacağı olumsuz sonuçlar, en başta Rum yönetiminin güvenliğini ve bölgesel istikrarı etkileyecektir. Gerginliği artıran değil, iş birliğini teşvik eden politikalar izlenmesi tüm tarafların ortak yararınadır" dedi.



Başbakan Üstel, uluslararası toplumu Kıbrıs'ın gerçeklerini dikkate almaya, uluslararası hukuka bağlı kalmaya ve Kıbrıs'ta mevcut iki devletli gerçekliğe saygı göstermeye davet etti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör