KKTC Başbakanı Üstel'den Rumların videosuna sert tepki: "Boş hayal kurmaktan vazgeçin"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) yeni yıla özel olarak yayımladığı videoda, KKTC'yi hedef alan "tehditkar" ifadelere yer vermesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Üstel, hala Girne ve Mağusa hayalleri kuranlara hatırlatmada bulunarak, "Boş hayaller kurmaktan vazgeçmedikleri sürece, 50 yılı aşkın süredir yaşadıkları hayal kırıklıklarını bu yıl da, önümüzdeki yıllarda ve hatta yüzyıllar boyunca yaşamaya devam edeceklerdir" dedi.
KKTC Başbakanlık Ofisi Başbakan Ünal Üstel'in, RMMO yeni yıla özel olarak yayımladığı videoda, KKTC'yi hedef alan "tehditkar" ifadelere yer vermesine ilişkin değerlendirmelerine dair açıklama yaptı.
RUM ZİHNİYETİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
Üstel, RMMO'nun yayımladığı videoda KKTC'yi hedef alan tehditkar ifadelere yer verilmesini, Rum tarafının zihniyetinde değişen hiçbir şey olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.
TACİZ ETMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİLER
Videoda Rum denizci askerler tarafından "savaş gemilerinin Girne ile Mağusa limanlarına ulaşması" temennisinin 2026 dilekleri arasına açıkça eklenmesinin, Girne ve Mağusa limanlarını hedef alan, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini doğrudan tehdit eden aynı aklın ve aynı yaklaşımın tezahürü olduğunu vurgulayan Üstel, şunları kaydetti:
"Bu dil, barış dili değildir. Bu dil, güven artırıcı değildir. Bu dil, çözüm dili hiç değildir. Görülmektedir ki Rum yönetimi, her fırsatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Kıbrıs Türk halkını taciz etmeyi bir alışkanlık haline getirmiş, adanın tamamına sahip olma arzusunu ise hala temel hedef olarak muhafaza etmektedir. Bu zihniyet değişmemiştir. Enosis hayali, aradan geçen on yıllara rağmen Rum tarafının siyasi ve askeri reflekslerini şekillendirmeye devam etmektedir."