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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "Uzlaşılan tüm öneriler bizim paketimizden çıktı"

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "Uzlaşılan tüm öneriler bizim paketimizden çıktı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Uzlaşılan tüm öneriler bizim paketimizden çıktı" ifadelerini kullanarak, KKTC, GKRY ve BM arasındaki üçlü görüşmede KKTC tarafının sunduğu köprü kurucu öneriler üzerinden anlaşmaya varıldığını belirtti.

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 22:22

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen üçlü görüşme sonrası KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Görüşmeye daha önce ele alınmasına rağmen sonuçlandırılamayan güven artırıcı önlemler konusunda köprü kurucu önerilerden oluşan bir paketle katıldıklarını belirten Erhürman, yeni talepler ortaya koymak yerine tarafların mevcut önerileri arasında uzlaşı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Erhürman, "Bu paket, tekrar ediyorum, yeni unsurlar içeren, yeni öneriler getiren, yeni talepler getiren bir şey değildi. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Sayın Genel Sekreter'in görev süresinin sonuna çok az bir zaman kaldı. Dolayısıyla Sayın Hristodulidis'in daha önce getirdiği 19 maddeye benzer bir şey değildi bu. Paket tamamen köprü kurucu önerilerden oluşuyordu. Bir nokta hariç" ifadelerini kullandı.



"BİR TANE BİLE BUNUN DIŞINDA BİR ÖNERİ YOK" Görüşmede elde edilen sonuçların kendi sundukları önerilerden çıktığını vurgulayan Erhürman, hangi tarafın önerilerinin kabul edildiği üzerinden bir tartışma yürütmek istemediğini belirtti. Erhürman, "Benim için hiç önemli değil açıkças, kimin önerileri kabul gördü tartışmasına girmek, hiçbir zaman da bunu yapmadım. Sonuç itibarıyla belli konularda uzlaşmak önemli benim açımdan. Ama ben size saydım bugün sunduğumuz köprü kurucu öneriler listesini tek tek. Sonuçlara bakarsanız hepsi bizim köprü kurucu öneri olarak sunduğumuz önerilerin içerisinden çıkmıştır. Bir tane bile bunun dışında bir öneri yok" dedi.



AFETLERE ORTAK MÜDAHALE MEKANİZMASI KONUSUNDA UZLAŞI Görüşmede sundukları ilk önerinin Kıbrıs'ta meydana gelebilecek afetlere ortak müdahale mekanizması kurulması olduğunu açıklayan Erhürman, bu konuda GKRY'nin Mart 2025'te sunduğu yazılı öneriyi esas aldıklarını belirtti. Erhürman, "2025'te sunulan Kıbrıs Rum önerisini esas alarak çalışmıştık. Sayın Hristodulidis, fakat o ayrıntılı mekanizmayı görüşmeyi tercih etmedi. Ama sonuç itibarıyla bir teknik komite var biliyorsunuz bu konuda çalışan. Bu teknik komitenin görevlendirilmesi ve bu mekanizmayı geliştirmesi konusunda anlaşmış olduk" dedi. İkinci önerilerinin askeri konularda doğrudan iletişim sağlayacak bir mekanizma kurulması olduğunu aktaran Erhürman, iki taraftan askeri uzmanların özellikle ara bölgede yaşanan sorunlar ve mayınlardan temizleme çalışmalarında iş birliği yapmasını önerdiklerini söyledi. BM tarafından 1 Mayıs 2020 tarihinde sunulan çalışmayı aynen kabul etmeye hazır olduklarını ifade eden Erhürman, "Birleşmiş Milletler'in sunduğu çalışmayı ve mayınlardan temizleme konusunun da bu mekanizmaya verilmesini söyledik. Ama bu önerimiz sonuçta kabul görmedi" açıklamasını yaptı. Eğitim Teknik Komitesi tarafından hazırlanan EduBites çalışmasının da öneriler arasında bulunduğunu belirten Erhürman, Rum tarafının konuyu değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu ilettiğini ve bu nedenle önerinin kabul edilmediğini bildirdi.





IMAGINE PROGRAMININ YENİDEN BAŞLATILMASI KABUL EDİLDİ Imagine programının yeniden başlatılmasına yönelik önerilerinin kabul edildiğini açıklayan Erhürman, programın Eğitim Teknik Komitesi'nin yönetimi ve gözetiminde yürütülmesini, çocukların vatandaşlık bağından bağımsız olarak katılımına açık olmasını istediklerini belirtti. Erhürman, "Bunun bu çerçevede Eğitim Teknik Komitesi tarafından yeniden başlatılması, Eğitim Teknik Komitesi'nin tamamen yönetiminde ve gözetiminde başlatılması önerisiydi yaptığımız. Bu da kabul gördü, ortak açıklamaya girdi" dedi. Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin görev alanındaki tarihi eserler, bilgi, belge ve arşiv materyallerinin karşılıklı paylaşılmasına ilişkin önerilerinin de kabul edildiğini belirten Erhürman, uzun süredir bekleyen çalışmaların hayata geçirilmesi konusunda uzlaşı sağlandığını kaydetti. Kültürel mirasın korunması ve restorasyon çalışmalarına da değinen Erhürman, ilgili teknik komitenin uzmanlığından yararlanılarak toplumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaların yeniden yürütülmesine hazır olduklarını ifade etti.



"AKINCILAR VE KAMBOS-GEMİKONAĞI GEÇİŞ NOKTALARININ AÇILMASI ÜZERİNDE ANLAŞILDI" Görüşmenin önemli gündem maddelerinden birinin yeni geçiş noktalarının açılması olduğunu belirten Erhürman, Rum tarafına dört aşamalı bir öneri sunduklarını açıkladı. İlk aşamada Kiracıköy-Athienou-Eğlence güzergahındaki yolun tamamen KKTC tarafından yapılmasını önerdiklerini belirten Erhürman, alternatif olarak yolun bir bölümünün KKTC tarafından, kalan kısmının ise Avrupa Birliği finansmanıyla tamamlanmasını teklif ettiklerini söyledi. Güzergahta 1974 öncesine ait Kıbrıs Rum taşınmazlarının bulunması nedeniyle ortaya çıkabilecek kamulaştırma sorunlarını Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla çözmeye hazır olduklarını da ifade eden Erhürman, ikinci aşamada gündemdeki bütün geçiş noktalarının bir paket halinde açılmasını önerdiklerini belirtti. Erhürman, "İkinci önerimiz, gündemde olan geçiş noktaları açılsın. Yani Kiracıköy, Eğlence, Akıncılar, Haspolat ve son olarak gündeme gelen Gemikonağı kapılarının hepsi açılsın. Pile'deki geçiş noktası sorunu da çözülsün. Bir paket olarak hepsini birden halletmeye hazırız" ifadelerini kullandı. Üçüncü aşamada Haspolat ve Kambos-Gemikonağı geçişlerinin açılmasını, diğer konuların BM Genel Sekreteri ile yapılacak görüşmeye bırakılmasını önerdiklerini aktaran Erhürman, son aşamada ise Akıncılar ve Kambos-Gemikonağı geçiş noktalarının açılmasını teklif ettiklerini söyledi. Erhürman, "Sonuç itibarıyla bu önerilerimizden en sonuncusu olan öneri de kabul edilmiş oldu. Yani bugün itibarıyla Akıncılar ve Kambos-Gemikonağı diyeceğimiz geçiş noktalarının açılışı üzerinde anlaşıldı. Ama diğerlerinden vazgeçilmedi. Hepsi üçlü toplantıya bırakıldı" dedi.