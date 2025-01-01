KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2024 yılını değerlendirdi: KKTC için salgın sonrası toparlanma yılı oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AA muhabirine, 2024'ü değerlendirdi.

Geçen yılın kendileri için oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Tatar, ABD, Avustralya ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) toplantıları nedeniyle yaptığı yurt dışı temaslarının önemini vurguladı.

KKTC'nin dış politikasının genişlemesi ve tanınırlığının artması anlamında geçen yıl önemli çalışmalara imza attıklarını aktaran Tatar, Kıbrıs meselesindeki egemen eşitlik ve eşit uluslararası siyaset politikalarını 2025'te de sürdüreceklerini belirtti.

"KKTC İÇİN SALGIN SONRASI TOPARLANMA YILI OLDU"

Kıbrıs Türk halkının Ada'daki varlığının, ana vatan, yavru vatan, Gök Vatan ve Mavi Vatan bütünlüğü içerisinde bölgedeki barış ve huzurun dayanağı olduğunu dile getiren Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024, Rumların ekonomi, turizm ve eğitim alanında saldırılarına rağmen KKTC için salgın sonrası toparlanma yılı olmuştur. Ekonomi, turizm ve diğer konularda salgın sonrası KKTC'de eski değerlere dönülmeye başlanmıştır. Güney Kıbrıs'ın diyalog söylemlerine rağmen KKTC'de yatırım yapan yabancıları tutuklaması, bir üniversitedeki diploma konusunun gündeme getirilerek KKTC üniversitelerinin hedef alınması ile tur operatörlerinin Güney'e gelen turistlerin KKTC'ye geçmesini engellemeye çalışmaları 2024'ün önemli olayları arasındadır."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 2024'te Gazze ve Lübnan'da dökülen kan ve akan göz yaşına işaret ederek, "Öncesinde Suriye, Ukrayna ve Irak, daha öncesinde ise Bosna'da yaşananları gördük. Barış ve huzurun ne kadar kıymetli olduğunu Türk kamuoyu ile bir kez daha paylaşmak istiyorum. Ben bu vesileyle barış ve huzuru sağlayan ana vatanımız Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Başta Türkiye olmak üzere tüm Türk dünyasının yeni yılını kutlayan Tatar, 2025'in daha iyi, daha güzel, barış ve huzur dolu bir yıl olmasını diledi.