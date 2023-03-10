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Giriş Tarihi: 11.3.2023

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan deprem mesajı: Türkiye yaralarını hızla saracak

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan deprem mesajı: Türkiye yaralarını hızla saracak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'yi sarsan depremlerin acısını en derinden yaşadıklarını dile getirdi. Depremin hemen sonrası KKTC'den arama kurtarma ve destek ekipleri ile insani yardımların ivedilikle Türkiye'ye gönderildiğinin altını çizen Tatar, felaketin boyutlarının büyük olduğunu kaydetti. Tatar, "Türkiye'nin gücü ve devletinin varlığı ile bu felaketten en erken sürede kurtulacağına ve yaralarını saracağına inanıyorum. Depremin yaşandığı bölgelerde yeni gelişme ve teknolojiler ışığında yapılaşmaya gidilecek ve bir daha böyle felaketin yaşanmasına müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı. Tatar ayrıca "KKTC'de bulunan depremzedeler için elimizden geleni yapacağız" dedi. Adıyaman'daki İsias Otel'de çoğunluğu kolej voleybol takımlarındaki öğrenciler olmak üzere 35 KKTC yurttaşını kaybettiklerini hatırlatan Tatar, "Otel ile ilgili yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

NATO, 4 BİN ÇADIR DAHA GÖNDERECEK
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremlerin vurduğu Hatay'da Milli Savunma Bakanlığı ve NATO işbirliği ile kurulumu devam eden 2 bin 400 kişilik çadır kentte incelemelerde bulundu. NATO'nun Hatay'da 4 bin kişilik çadır kent kurulumunun devam ettiğini dile getiren Akar, "Bunlara ilave olarak 4 bin kişilik çadır kent için de NATO ile gerekli görüşmeler yapıldı. Mutabakat gerçekleşti" dedi.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan deprem mesajı: Türkiye yaralarını hızla saracak
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