KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bölgede dengeler değişti

'DEVLETİMİZİN TEYİT EDİLMESİYLE ANCAK BİR MÜZAKERE MASASINA OTURACAĞIZ'

Türkiye'nin iki devletli çözüme her zaman destek verdiğini söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye'nin verdiği tam destek sayesinde bütün dünya da bunu ciddiye almaktadır. Bizim kendi başımıza Kıbrıs Türkü olarak, 'biz kendi ayrı devletimizi istiyoruz' dememiz yeterli olmayacaktır. Çünkü Kıbrıs Türk'ünün potansiyeli, gücü bellidir. Ama garantör ülke yani ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin iki devletli çözüm demesi teraziyi, dengeleri bambaşka bir noktaya getirmiştir. Onun için yeni siyaset işte bu kadar önemlidir ve bu aşamaya geldikten sonra artık bunun geri dönüşü yoktur ve geri dönüş olmamalıdır. Daha dün telefon geldi. Birleşmiş Milletler'den telefon geldi. Bizleri eylül ayında masaya oturtmak için büyük bir beklenti içerisindeymişler. Tabii Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanlarımızla istişare yapacağız. Bizim siyasette asla geri dönüşümüz yoktur. Çünkü dedik ki; egemen eşitliğimiz, eşit ruhsatımız, yani devletimizin teyit edilmesiyle ancak bir müzakere masasına oturacağız. Eğer bu teyit edilirse, gerek uçuş gerekse direkt temas ve her türlü acımasız ambargo üzerimizden kalkmasıyla müzakere masasına oturmamız mümkün olacaktır" diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar iş insanları ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Bartın Kent Müzesi ile Amasra ilçesindeki müzeyi ziyaret etti.