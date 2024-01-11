KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Büyük projeleri bir bir hayata geçiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, başkent Lefkoşa'daki "YDÜ Doktor Suat Günsel Camisi"nin açılışına katıldı.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, caminin KKTC'deki en büyük cami olacağını hatırlatarak, Müslümanların Regaip Kandili'ni kutladı.

KKTC ve halkının verdiği mücadelenin inanç ve vatan sevgisiyle olduğunu vurgulayan Tatar, "varoluş" mücadelesinde Türkiye'nin desteğine de dikkati çekti.

Tatar, ülkesinin "büyük İslam ailesi"nin parçası olduğunu hatırlatarak, Ada genelinde kültürel mirasın korunması için çalıştıklarını söyledi.

KKTC halkının egemen eşitlik temelinde kabul edilme mücadelesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğine vurgu yapan Tatar, Kıbrıs Türk halkının "eşitlik temelinde varlığını sürdürme azmi ve kararlılık içerisinde olduğunu" kaydetti.

Caminin inşa edilmesinde çok sayıda insanın emeği olduğunu kaydeden Tatar, süreçte emeği geçenleri tebrik etti.

Tatar ayrıca, caminin açılışının önemine işaret ederek, "Bütün dünyaya buradan Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa mutlak suretle bu anlaşmanın temelinde iki devlet olması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

"BÜYÜK PROJELERİ BİR BİR HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Başbakan Üstel, "YDÜ Doktor Suat Günsel Camisi"nin 2013'te imzalanan büyük projeler kapsamında temelinin atıldığını ve bu büyük eserin ana vatan Türkiye'deki 6 minareli camiler arasına gireceğini ifade etti.

Kıbrıs Türkü'nün 1974 öncesinde baskılara, zulümlere ve soykırımlara maruz kaldığını kaydeden Üstel, "Yok olmamak için de devamlı mücadeleler yaptık. Ama 1974 Barış Harekatı'yla özgürlüğümüze kavuştuk. Bütün bunları yaparken ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti hep yanımızda oldu ve olmaya da devam ediyor." diye konuştu.

Üstel, Filistin'de yapılan soykırımın sürdüğünü, orada yaşayan insanların bombalar altında yaşamaya devam ettiğini ve bütün dünyanın yine seyrettiğini söyledi.

Buna tek ses çıkaranın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Üstel, dünyanın bunları görmediğini aktardı.

Üstel, 1974'ten sonra KKTC'ye uygulanan ambargolar, izolasyonlar ve baskılar nedeniyle hiç pes etmediklerinin altını çizerek, "Çünkü yanımızda ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti oldu. Ondan aldığımız güçle onunla birlikte imzaladığımız büyük projelerle bir bir onları hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Çeşitli alanlarda 2013'te imzalanan anlaşmalar kapsamındaki projelerin teker teker hayata geçirildiğini dile getiren Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la eğitim, tarım, sağlık ve altyapı alanlarındaki projelerle ilgili görüşeceklerini belirtti.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Günsel, 62 kubbesi ve 6 minaresiyle Osmanlı mimarisinin modern bir yorumu olan caminin, Ada'da yüzyıllardır varlığını koruyan ve korumaya devam edecek Kıbrıs Türkü'nün yeteneği, ustalığı ve emeğiyle tamamlandığını söyledi.

Anadolu'ya kopmaz bağlarla bağlı Kıbrıs Türkü'nün ana vatanına adanmışlığının bir simgesi olan bu caminin ülkeye ve halka hayırlar getirmesini temenni eden Günsel, "Yakın Doğu Kampüsü'nde dünyaya gelen her eser ana vatanımız Türkiye'nin aldığı mesafeye ayak uydurabilme, ana vatanımıza yakışma çabamızın bir sonucudur. Bu çabamızın ülkemizi ve devletimizi geleceğe taşırken, ana vatanımıza da güç katacağına inancım sonsuzdur." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesim töreniyle caminin açılışı yapıldı.