KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "GKRY'nin tehlikeli oyunu Rum halkını rahatsız ediyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde cuma günü ABD'nin New York kentinde GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile yapacağı görüşme öncesi Tatar, BM nezdindeki Kıbrıs görüşmelerinin tamamını Türkiye ile istişare içinde yürüttüğünü vurgulayarak, federasyon odaklı çözüm dayatmalarının Ada'dan Türk askerinin çekilmesini ve Türkiye'nin garantörlüğüne son verilmesini hedefleyen bir oyun olduğunu söyledi.

2 DEVLETLİ ÇÖZÜM DIŞINDA ALTERNATİF YOK

KKTC'nin önünde 2 devletli çözüm dışında bir yol olmadığını belirten Tatar, "Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakları vardır. Türkiye'yi dışlayacak ve bizi Rumlarla bir ortaklığa zorlayacak anlayışı kesinlikle reddediyoruz." ifadelerini kullandı. Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemenliği kabul edilmeden resmi müzakerelere geçilmeyeceğini vurguladı ve izolasyonların sona ermesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi. Kıbrıs konusunda 2 devletli çözüm modelinden asla vazgeçmeyeceklerini sözlerine ekledi.

GKRY'Yİ TEHLİKELİ BİR BÖLGE HALİNE GETİRDİ

Tatar, GKRY'nin İsrail'den hava savunma sistemi almasını da eleştirerek, "GKRY'nin oynadığı tehlikeli oyundan Rum halkı da rahatsızdır. Güney Kıbrıs'ı çok daha tehlikeli bir bölge haline getirmiştir. Federasyon temelli sürecin tamamen gündemden düşmesi gerekir" dedi.