KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür

KKTC'nin gözlemci üye olması sebebiyle Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen 16. Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa'ya döndü.

Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, KKTC'nin haksız ambargolara karşı yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladığını ve her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türklerine destek verdiğini hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerek konuşmasından gerek zirvede bizlere gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tatar, zirve sırasında EİT Genel Sekreteri Hüsrev Naziri ve Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini aktararak, zirvenin KKTC ile diğer üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi açısından verimli geçtiğini söyledi.