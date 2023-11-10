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Giriş Tarihi: 10.11.2023 02:21

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti

AA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür

KKTC'nin gözlemci üye olması sebebiyle Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen 16. Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa'ya döndü.

Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, KKTC'nin haksız ambargolara karşı yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladığını ve her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türklerine destek verdiğini hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerek konuşmasından gerek zirvede bizlere gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tatar, zirve sırasında EİT Genel Sekreteri Hüsrev Naziri ve Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini aktararak, zirvenin KKTC ile diğer üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi açısından verimli geçtiğini söyledi.

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
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