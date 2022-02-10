KKTC Cumhurbaşkanı’ndan Ayşenur Arslan’a sert sözler: TMT şanlı bir direnişin örgütüdür

Yaptığı skandal açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan yine haddi açan ifadeler kullanmıştı. Arslan canlı yayında terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını hedef alarak, "İllegal ve suikastçı bir örgüt" ifadelerini kullanmıştı. Arslan'ın açıklamalarına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tepki gösterdi: Tatar, "Türk Mukavemet Teşkilatışanlı bir direniş örgütüdür." dedi.
Tatar katıldığı televizyon programında şu sözleri kullandı:
KIBRIS'IN EFSANEVİ DİRENİŞİNDEKİ ROLÜ
Bu anlamsız ve çok yanlış buluyorum. Kıbrıs'ın efsanevi direnişindeki rolünü çok iyi biliyoruz. Eoka'nın Kıbrıs Türk halkına yaptığı saldırılara karşı oluşturulan ve yıllarca sürdürülen bir mücadeledir.
Ayşenur Arslan'dan haddi aşan sözler: Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı | Video
ADLARININ KİRLETİLMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ
Rauf Denktaş bana erken yaşlarımda söylemişti. Bu teşkilatın oluşturulmasında bütün ada safında çeşitli sancaktarlıkları oluşturulmasıyla bir ordu gibi çalışıldı. Türk komutanlar bizim mücahit komutanlarına destek vererek halkımız saldırılara uğrarken o zor günlerde TMT adada oluşturduğu askeri teşkilatla halkımıza moral vermiş ve onurlu bir direniş göstermişti. Tarihimizde yeri büyüktü. İçimizdeki Rum destekçileri buna karşı çıksa da biz onları hiç konuşturmadık. Gazilerimiz ve şehirlerimizin onurunu koruruz ve onların adlarının kirletilmesine müsaade etmeyiz.
CAHİLLİKLE KONUŞMAK OLMAZ
İlk remi kuruluştan önce volkan harekatımız vardı, tüm bu direniş birleşerek TMT kuruldu 1960'ta, bu tarihten önce de hizmetleri vardır. Kıbrıs cumhuriyeti anayasası oluşturulurken Denktaş ve Menderes'in de desteğiyle Kıbrıs Türk cumhuriyeti kurulmuştur. Bunu bilmeden cahillikle konuşmak olmaz. Denktaş ve Doktor Fazıl küçük isimleri lekelemez. 1974'ten sonra TMT Kıbrıs'ın savunma gücüne dönüşmüştür.
TÜRKLER ADANIN YUNANİSTAN'A BAĞLANMASINI REDDETTİ
Kıbrıs'ta iki halk vardır tarihten beri 307 sene atalarımızın yönettiği Kıbrıs'ı İngiltere Kıbrıs'ı zorla İngiltere'ye kiralamak zorunda kalıyor ve adada Rum nüfusu artıyor. Kıbrıslı Türkler adanın Yunanistan'a bağlanmasını reddetti, Türkiye de bu konuda bize destek verdi. Bu mukavemeti ve direnişi sürdürüyoruz ve Yunanistan'a bağlanmasına asla izin vermeyiz.
FEDERAL TEMELDE BİR ANLAŞMA OLMAZ
TMT şu anda Başkanı Yılmaz Bora ve arkadaşları bizim en yakınlarımız. Biz çocukken onlar komutandı. Bizimle hatıralarını paylaşıyorlar çünkü bize tarihimizi unutturmaya çalışıyorlar, bizse onlarla hatırlıyoruz. Kıbrıs asla Yunan'a bağlanamaz. Federal temelde bir anlaşma olamaz. Federal temelde anlaşma bir oyundur. Kuzeydeki Türklerin bağları Anadolu ile koparılacak ve Kıbrıs türkleri asimile edilecektir.
TMT Kıbrıs Türk halkının varlığını sürdürebilmesi ve egemenliğine sahip çıkması için gereklidir. Bu ulusal bir siyasettir.