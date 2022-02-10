KKTC Cumhurbaşkanı’ndan Ayşenur Arslan’a sert sözler: TMT şanlı bir direnişin örgütüdür

Yaptığı skandal açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan yine haddi açan ifadeler kullanmıştı. Arslan canlı yayında terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını hedef alarak, "İllegal ve suikastçı bir örgüt" ifadelerini kullanmıştı. Arslan'ın açıklamalarına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tepki gösterdi: Tatar, "Türk Mukavemet Teşkilatışanlı bir direniş örgütüdür." dedi.

Tatar katıldığı televizyon programında şu sözleri kullandı:

KIBRIS'IN EFSANEVİ DİRENİŞİNDEKİ ROLÜ

Bu anlamsız ve çok yanlış buluyorum. Kıbrıs'ın efsanevi direnişindeki rolünü çok iyi biliyoruz. Eoka'nın Kıbrıs Türk halkına yaptığı saldırılara karşı oluşturulan ve yıllarca sürdürülen bir mücadeledir.

Ayşenur Arslan'dan haddi aşan sözler: Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı | Video

ADLARININ KİRLETİLMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ

Rauf Denktaş bana erken yaşlarımda söylemişti. Bu teşkilatın oluşturulmasında bütün ada safında çeşitli sancaktarlıkları oluşturulmasıyla bir ordu gibi çalışıldı. Türk komutanlar bizim mücahit komutanlarına destek vererek halkımız saldırılara uğrarken o zor günlerde TMT adada oluşturduğu askeri teşkilatla halkımıza moral vermiş ve onurlu bir direniş göstermişti. Tarihimizde yeri büyüktü. İçimizdeki Rum destekçileri buna karşı çıksa da biz onları hiç konuşturmadık. Gazilerimiz ve şehirlerimizin onurunu koruruz ve onların adlarının kirletilmesine müsaade etmeyiz.