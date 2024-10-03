KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Federasyon konusu tartışılmayacak

ABD temasları kapsamında Washington'da Türk basın mensuplarıyla bir araya gelen Ertuğruloğlu, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ertuğruloğlu, New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiğini ve burada Kıbrıs ile ilgili ana başlıkların ele alındığını kaydetti.

"KKTC'nin mevcudiyeti ve egemenliği asla taviz verebileceğimiz konular değildir" diyen Ertuğruloğlu, bu konudaki hassasiyetlerinin hiç değişmeden sürdüğünü vurguladı.