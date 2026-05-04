KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu SABAH’a Konuştu: Türk’e karşı kirli ittifak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) asla gerçekleşmeyecek hayalleri uğruna adayı ateş çemberi haline getirebilecek adımları, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) akılcı hamleleriyle önlendi. Bu süreçte yaşananları SABAH'a değerlendiren KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Nasıl ki Siyonist düşüncede vadedilmiş topraklar diye bir saplantı var, Megalo ideacılar da Büyük İskender'in imparatorluğunu tekrar kurma gibi bir rüya peşindeler. O yüzden şimdi birbirlerini keşfetmiş kardeşler gibiler ama eminim Rum tarafı bundan yakın gelecekte çok pişman olacak." dedi.

'BAYRAM ETTİK'

GKRY'nin en gözde müttefikinin İsrail olduğunu ve Kıbrıs Adası'nın da vadedilmiş topraklardan sayıldığını belirten Bakan Ertuğruloğlu, İsrail'in "Kıbrıs'ı Türkiye'den kurtarmamız gerek. Türkiye tehdit." şeklindeki ifadelerine dikkat çekti. Bölgede artan tansiyon üzerine geçtiğimiz ay KKTC'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik Türkiye'nin gönderdiği 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin adaya konuşlandırılmasına ilişkin de Bakan Ertuğruloğlu, "Kıbrıs halkının heyecanını gördük, bayram ettik. Anavatan bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını bir kez daha dünyaya gösterdi." diye konuştu.

STATÜ SORUNU

Bakan Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak da "İki kurucu eşit ortaktan ortaklığı bozan ödüllendirildi, Kıbrıs Türkü ise bugüne kadar cezalandırılmaya devam ediyor. Statülerde eşitsizlik var. Kıbrıs meselesi bir statü sorunudur. Sorun, eşitler arasında sürdürülen müzakerelerle çözülebilir. Eşitsizler arasında yapılan müzakerelerde eşitsizlerin neticede eşit olarak masadan kalkması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

BAŞKA BİR DÜNYADA YAŞIYORLAR

Türkiye'nin üst teknolojiyi, hem elektronik harp sistemlerini hem de hava savunma sistemlerini Kıbrıs'ın güvenliği için gönderdiğinin altını çizen Ertuğruloğlu, "Rumlar bundan duydukları rahatsızlığı çok üst düzeyde dile getirdi ve şikayet etti. Türk F-16'larının adaya gelmesine yönelik şikayetleri oldu. Kendilerinin görüşü alınmamış. Bunu söyleyecek kadar gerçeklerden kopuk bir bakış açıları var. Başka bir dünyada yaşıyorlar." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN CAYDIRICILIĞI VAHŞİ PROJELERİ FRENLİYOR

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, "Adadaki İngiliz üsleri geçen yıllar zarfında her bölgedeki çatışmada gerek İngilizler gerek Amerikalılar tarafından kullanılıyor. Bütün bunlar adayı bir hedef haline getirdi. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hiçbir savaşan ülkenin askeri hedefi durumunda bir ülke değil. Nedeni Türk Silahlı Kuvvetleri. Türkiye'nin adada sağladığı caydırıcı güç, Rumların yeniden bir maceraya atılmasını, Türklere karşı bir vahşeti tekrar gündeme getirmelerini engelliyor." şeklinde konuştu.

EOKA TERÖRÜNE METHİYELER

Siyonist düşüncenin Rum kesimindeki etkisinin Güney'deki halkı da rahatsız ettiğinin altını çizen Ertuğruloğlu, "Çünkü bunlar girdikleri yeri devralır. Sürekli sanki takdir edilmesi gereken bir şeymiş gibi bir terör örgütünü (EOKA) gündeme getirmeye başladılar. Avrupa Parlamentosu'nun başkanı geliyor ve bu EOKA katillerini kahraman diye niteliyor. Rum öğrenciler, askeri üniformalarla EOKA andını tekrarladıkları törenler yapıyorlar." dedi.