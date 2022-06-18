KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu zatürre teşhisiyle tedavi altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, halsizlik, öksürük, dizlerde güçsüzlük ve baygınlık hissi şikayetleri ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvurduğu bildirildi. Hastaneye yatırılan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nun, ilk kontrolleri acil servis uzmanı Dr. Berkay Mevlanaoğlu tarafından yapıldı. Bakan Ertuğruloğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Neslihan Behrem Gayır tarafından nörolojik açıdan sağlıklı bulunarak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji servisine yönlendirildi.

Prof. Dr. Kaya Süer liderliğindeki ekip tarafından kontrolleri yapılan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nun sol akciğer alt lobunda dinleme bulguları saptandı ve halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan Bakan Ertuğruloğlu'nun sağlık durumu ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun tedavisine vakit kaybetmeden başlanıldığını söyleyen Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, "Üç günlük tedavinin ardından, taburcu etmeyi planladığımız sayın bakanımızın tedavisi, sonrasında evde devam edecek" dedi.