KKTC Dışişleri Bakanı’ndan dikkat çeken sözler: Kıbrıs sorunu ulusal bir davadır!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Kıbrıs sorunu ulusal bir davadır. Sadece ana vatanımızın davası da değil, Türk dünyasının davasıdır." dedi. Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Ertuğruloğlu, Crans-Montana'da, Rum tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle müzakere sürecinin çöktüğü günden itibaren, Türk tarafının Kıbrıs konusuna bakış açısına değindi.

Ertuğruloğlu, "Aynı şeyleri tekrarlayarak farklı bir netice beklemek zaman kaybından başka bir şey değildi, zaman kaybı deyip de geçmeyelim. Bu süre içerisinde Kıbrıs Türkleri hiç hak etmedikleri ambargolar altında yaşamaya devam ediyor. Kıbrıs Rumları uluslararası arenada 'Kıbrıs Cumhuriyeti' diye muamele görmeye devam ediyor. Bize izolasyon tedbirleri uygulatıyorlar." ifadelerini kullandı.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ömrünü müzakere masalarında geçirdiğini ve "uzlaşının mümkün olabileceği" yaklaşımıyla çabaladığını belirten Ertuğruloğlu, "Bir yere varılamadı, çünkü varılamazdı." diye konuştu.