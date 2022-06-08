KKTC’den Rum kesimine çok sert tepki: Haddinizi aştınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum kesiminin, konuşma hakkı olmamasına rağmen, KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilere dair Kıbrıs Türk halkı adına yorum yapacak kadar ileriye gittiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum kesimi ile İsrail tarafından düzenlenen "Agapinor 2022" askeri tatbikatına ilişkin görüşlerin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatılarak, bunun akabinde KKTC Dışişleri Bakanlığının açıklamasının, Türkiye Dışişleri Bakanlığınca da desteklendiği kaydedildi.

"İLİŞKİLERİMİZİ BOZAMAZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rum Dışişleri Bakanlığınca konuyla ilgili yapılan ve Türkiye'yi hedef alan yazılı basın açıklamasında, haddini aşan ifadelere yer verilmiştir. Rum tarafı, Kıbrıs Türk halkı adına konuşma hakkı olmamasına rağmen devletimiz ile Türkiye arasındaki ilişkilere dair Kıbrıs Türk halkı adına yorum yapacak kadar ileriye gitmektedir. Rum tarafının açıklaması, ana vatan Türkiye ile KKTC'nin sarsılmaz ilişkilerini bozamayacağını anlamayacak kadar modası geçmiş bir anlayışa sahip olduğunu göstermektedir."