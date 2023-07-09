KKTC Ercan Havalimanı açılış için gün sayıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yeni Ercan Havalimanı ile ilgili son bilgileri paylaştı. Test uçuşlarının başarıyla tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Türkiye'yi KKTC'ye KKTC'yi de dünyaya bağlayacak olan başkent Lefkoşa'daki yeni Ercan Havalimanı, 20 Temmuz'da Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak" dedi. Uraloğlu, "Açılış için artık gün sayıyoruz. 400 milyon Euro yatırım bedelli havalimanı, 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait" diye konuştu. Bakan Uraloğlu, " Ercan Havaalanı turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Türkiye Yüz Yılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüz yıl olacak" dedi. Havalimanı, yeni terminal binası ile adeta adanın çehresini değiştirecek. ANKARA