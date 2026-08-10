KKTC ile Rum Yönetimi arasında gerilim: Geçişler durduruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki Derinya Sınır Kapısı'ndan geçişler Rum motosikletlilerin eylemleri nedeniyle durduruldu. KKTC polisi, yaklaşık 20'si motosikletli 80 Rum göstericinin, GKRY'nin Derinya Kapısı'nda gösteri için toplandığını, bu nedenle güvenlik önlemleri kapsamında, Derinya'dan geçişlerin durdurulduğunu bildirdi. GKRY'de motosikletli gruplar hafta boyunca, 1996'da Derinya'da KKTC sınırını ihlal ederken hayatını kaybeden Rum eylemciler için protesto gösterisi yapacaklarını duyurmuşlardı. Eylemler nedeniyle önceki gün de 4 sınır kapısında güvenlik gerekçeleriyle geçişler durdurulmuştu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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