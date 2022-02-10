KKTC medyasından Ayşenur Arslan’a tepki: Özür dile!

Yaptığı skandal açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan 'ın haddi aşan sözlerine KKTC medyasından tepki geldi. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef aldığı sözlerini geri alıp zür dilemesi istendi.

Ayşenur Arslan'dan haddi aşan sözler: Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı | Video

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın, geçtiğimiz gün programında kullandığı ifadeler kamuoyunun gündemine oturdu. Arslan, terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alarak, 'illegal ve suikastçı' bir örgüt olarak nitelendirdi.

ÖZÜR DİLE!

Arslan'ın skandal açıklamasına ise Türkiye'den birçok tepki gelirken, KKTC'de de bu ifadeler geniş yankı uyandırdı. Ada basını Arslan'ın bu ifadelerini manşetlerine taşırken, bir an önce özür dilemesini bekledi.

KKTC'de yayın yapan Volkan gazetesinde konuyla ilgili "Ayşenur Arslan isimli utanmaz ve cahil Halk TV sunucusunun TMT'den adı suikastlarla anılan illegal yarı resmi bir oluşum diye bahsetmesi... Terbiyesiz! Şaşkın! Cahil! Hadsiz! Geveze! sözlerini geri al özür dile." ifadeleri kullanıldı.