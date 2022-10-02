KKTC: Misliyle karşılık vereceğiz

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rumların gerginliği artırıcı silahlanma faaliyetlerine tepki gösterdi. "Güney Kıbrıs'ın artan silahlanma faaliyetleri anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin hayati derecede önemini ve vazgeçilmezliğini bir kez daha ortaya koyuyor" diyen Bakanı Ertuğruloğlu, "Kıbrıs'ta ve bölgedeki hak ve çıkarlarımızı tek dayanağımız anavatan Türkiye ile savunacağız ve birlikte gerekli tüm önlemleri almaktan çekinmeyeceğiz. Rumların, ABD'nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından yapacakları silahlanma faaliyetlerine, anavatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz" dedi.