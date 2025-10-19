SON DAKİKA | KKTC'de sandıklar kapandı! Oy sayımı başlıyor
Son dakika haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Saat 18 itibarıyla sandıklar kapandı, oy sayımı başlıyor.
Son dakika haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi sona erdi.
KKTC'nin cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez kurulan sandıklar 18.00 itibarıyla kapandı.
218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor.
İLK TURDA YÜZDE 50+1 OYU ALAN ADAY SEÇİMİ KAZANACAK
Yapılacak sayım neticesinde, seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.
Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.
İKİNCİ TURDA EN YÜKSEK OYU ALAN ADAY CUMHURBAŞKANI OLACAK
İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.