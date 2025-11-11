KKTC sınırında gerilim: Temas hattını ihlal eden 3 Rum uyarılarak geri gönderildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8 Kasım sabahı tarım faaliyeti yürüttükleri sırada 3 Rum vatandaşının temas hattını ihlal ederek KKTC topraklarına geçtiğinin tespit edildiği bildirildi. Güvenlik güçlerinin olay yerine araçla intikal ettiği, korna ve düdükle uyarı yapmasının ardından Rum çiftçilerin ara bölgeye geri döndüğü belirtildi.

BM DEVREYE GİRDİ, RUMLAR BÖLGEDEN AYRILDI

Olayın ardından Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin bölgeye geldiği, yapılan görüşmeler sonucunda Rum çiftçilerin bölgeden ayrıldıkları kaydedildi.

"PROVOKATİF EYLEMLERE KARŞI TEDBİR ALINACAK"

Açıklamada, KKTC'nin 1988 mutabakatı çerçevesinde ara bölgedeki tarımsal faaliyetlere ilişkin kurallara bağlı kalmaya devam edeceği vurgulandı. Rum tarafının statükoyu bozan ve provokatif nitelik taşıyan adımlarına karşı gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, GKRY provokasyona dayalı siyaset ile Ada genelindeki barış ortamına zarar verecek hareketlerden kaçınmaya davet edildi.