KKTC, Türk dünyasının bir parçasıdır

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 9'uncu Zirvesi Semerkand Bildirisi yayımlandı. Üye ülke Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan cumhurbaşkanlarınca imzalanan bildiride öne çıkan detaylar şöyle:Türk halklarının ortak tarihi, dili, kültürü, gelenekleri ve değerleri temelinde, TDT'nin çok taraflı kapsamı dahilinde işbirliğini daha da derinleştirme kararı alındı.Teşkilatın, Türk dünyasının çıkarlarını daha fazla desteklemesi kararlaştırıldı.Semerkand "Türk Dünyası Medeniyet Başkenti" ilan edildi."Kıbrıs Türklerini, Türk dünyasının parçası olarak gördükleri ve KKTC'nin TDT gözlemci statüsünü memnuniyetle karşıladıkları" vurgulandı.Azerbaycan ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine yönelik desteğin altı çizildi.Kırgızistan'ın Tacik sınırındaki duruma uluslararası hukukun ilkeleri doğrultusunda barışçıl bir çözüm bulma çabaları desteklendi.Asya kıtasıyla ilişkileri genişletmeyi ve derinleştirmeyi amaçlayan Türkiye'nin Yeniden Asya Girişimi'nin desteklendiği belirtildi.Üye ülkelerin, Zengezur Koridoru'nun en yakın zamanda açılmasını destekledikleri belirtildi.2023'te Kazakistan'da 2. Türk Üniversite Spor Oyunları'nın düzenlenmesini teşvik ettikleri ve üye ülkelerin ilgili makamlarını organizasyon için azami işbirliği sağlamaya ve oyunlara aktif olarak katılmaya çağırdıkları aktarıldı.Bildiride, karşılıklı ticareti ve yatırımı kolaylaştırmak için gerekli adımları atarak üye ülkeler arasında elverişli koşullar yarattıkları ve ilgili makamları, üye ülkeler arasında ticari tamamlayıcılığı artırmayı, tarife ve tarife dışı engelleri ortadan kaldırmayı amaçlayan yeni girişimleri hazırlamaya teşvik ettikleri kaydedildi. "TDT Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi"nin kabul edilmesinin önemine işaret edildi.