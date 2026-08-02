KKTC’de 1 Ağustos toplumsal direniş bayramı kutlandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı törenlerle kutlandı. Türklerin Kıbrıs'ın Fethinin 455'inci, Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) 68'inci, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) 50'nci kuruluş yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi. Kıbrıs TMT Mücahitler Derneğinin Lefkoşa'daki genel merkezinde de tören düzenlendi. Törende konuşan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden hiçbir süreçte yer almayacağını vurgulayarak, Türkiye'nin garantörlüğü ile Türk askerinin Ada'daki varlığının asla tartışma konusu olmadığını ifade etti.