KKTC'de iki bakan değişti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na Faiz Sucuoğlu'nun, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na ise Hasan Taçoy'un atandığı bildirildi.

KKTC’de iki bakan değişti
DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kabinesinde iki bakanlıkta görev değişimi gerçekleşti. Yaşanan deniz kazasının ardından görevden alınan Erhan Arıklı'nın yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine eski başbakanlardan Faiz Sucuoğlu getirildi. Kabinedeki bir diğer değişim ise Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nda yaşandı. Görevden alınan Olgun Amcaoğlu'nun yerine bakanlık görevine Hasan Taçoy atandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ #KKTC

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!