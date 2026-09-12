KKTC'de iki bakan değişti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na Faiz Sucuoğlu'nun, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na ise Hasan Taçoy'un atandığı bildirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kabinesinde iki bakanlıkta görev değişimi gerçekleşti. Yaşanan deniz kazasının ardından görevden alınan Erhan Arıklı'nın yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine eski başbakanlardan Faiz Sucuoğlu getirildi. Kabinedeki bir diğer değişim ise Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nda yaşandı. Görevden alınan Olgun Amcaoğlu'nun yerine bakanlık görevine Hasan Taçoy atandı.