KKTC’de iki bakan değişti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kabinesinde iki bakanlıkta görev değişimi gerçekleşti. Yaşanan deniz kazasının ardından görevden alınan Erhan Arıklı'nın yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine eski başbakanlardan Faiz Sucuoğlu getirildi. Kabinedeki bir diğer değişim ise Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nda yaşandı. Görevden alınan Olgun Amcaoğlu'nun yerine bakanlık görevine Hasan Taçoy atandı.

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